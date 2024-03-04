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В какой фазе конфликта мы сегодня находимся?

В какой фазе конфликта мы сегодня находимся?

КВАДРАТУРА  КРУГА Сдается мне, джентльмены, что все эти участившиеся «утечки», угрозы, обещания ввести куда-то какие-то силы, кого-то «нейтрализовать» и так далее – всё это подготовка к какому-то большому торгу.

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Комментарии
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