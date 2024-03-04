В какой фазе конфликта мы сегодня находимся?

КВАДРАТУРА КРУГА Сдается мне, джентльмены, что все эти участившиеся «утечки», угрозы, обещания ввести куда-то какие-то силы, кого-то «нейтрализовать» и так далее – всё это подготовка к какому-то большому торгу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии