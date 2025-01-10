Прирост наличных в России оказался самым слабым за 9 лет

В 2024 году объем наличных денег в обращении в России может продемонстрировать самый слабый прирост за девять лет, следует из расчетов РБК со ссылкой на данные о ликвидности банковского сектора на 28 декабря.
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