В Испании началась эпидемия кори из-за невакцинированных мигрантов

В Испании зафиксирована крупная вспышка кори, с начала 2025 года по 16 марта подтверждено 156 случаев заболевания, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, 22 марта сообщает испанская газета Mundo, ссылаясь на данные Национальной сети эпидемиологического надзора (RENAVE).
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