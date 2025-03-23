В Испании началась эпидемия кори из-за невакцинированных мигрантов

В Испании зафиксирована крупная вспышка кори, с начала 2025 года по 16 марта подтверждено 156 случаев заболевания, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, 22 марта сообщает испанская газета Mundo, ссылаясь на данные Национальной сети эпидемиологического надзора (RENAVE).