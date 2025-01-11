Информацию о госпитализации Бедроса Киркорова опровергли

В соцсетях сообщали, что Киркоров попал в больницу с двусторонней пневмонией Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с ТАСС опровергла информацию о госпитализации отца артиста, 92-летнего Бедроса Киркорова.