Информацию о госпитализации Бедроса Киркорова опровергли

В соцсетях сообщали, что Киркоров попал в больницу с двусторонней пневмонией Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с ТАСС опровергла информацию о госпитализации отца артиста, 92-летнего Бедроса Киркорова.
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