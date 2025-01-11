НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cергей Шапорев
    Зашевелились… Праздники закончились… А природа подождет…В Общественной па...
  • Людмила Лепаева
    Пока президент пинка не дал никто не шевелился кроме волонтеров.Глава МЧС России ...
  • Михаил Е
    А может коэффициент начислять не в меньшем объёме стоит? Один же хрен не все доживут, потому депутаты, начав начислят...В Госдуме предлож...

Информацию о госпитализации Бедроса Киркорова опровергли

Информацию о госпитализации Бедроса Киркорова опровергли

В соцсетях сообщали, что Киркоров попал в больницу с двусторонней пневмонией Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с ТАСС опровергла информацию о госпитализации отца артиста, 92-летнего Бедроса Киркорова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх