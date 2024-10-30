Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.
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