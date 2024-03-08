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На деятельность орловских советников директоров школ по воспитанию выделят свыше 189 млн рублей

На деятельность орловских советников директоров школ по воспитанию выделят свыше 189 млн рублей

Региональное правительство распределило межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

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