На деятельность орловских советников директоров школ по воспитанию выделят свыше 189 млн рублей

Региональное правительство распределило межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
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