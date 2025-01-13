Пожар на птицефабрике в Приморье: погибло 34 тысячи птиц

В Приморском крае, на птицефабрике "Агроптица" в поселке Заводской, пожар уничтожил 34 тысячи птиц. Министерство сельского хозяйства региона уверяет, что происшествие не повлияет на производство и рост цен на мясо птицы.
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