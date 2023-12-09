Праздники, отмечаемые православной церковью 10 декабря Тамара АрноДесятое декабря в православном календаре посвящено памяти преподобного Романа Антиохийского и празднованию иконы Пресвятой Богородицы «Знамение».
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