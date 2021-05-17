Опасное солнце "пожарит" приморцев до середины недели

Жаркая для мая погода пришла в Приморье вместе с феноменом "опасного солнца". В связи с прогнозом о высоком УФ-индексе до 19 мая, синоптики рекомендуют приморцам в эти дни защищаться от чрезмерного воздействия солнечных лучей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
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