Опасное солнце "пожарит" приморцев до середины недели

Жаркая для мая погода пришла в Приморье вместе с феноменом "опасного солнца". В связи с прогнозом о высоком УФ-индексе до 19 мая, синоптики рекомендуют приморцам в эти дни защищаться от чрезмерного воздействия солнечных лучей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.