В Курской области запретили рыбалку на фоне режима КТО

В связи с объявлением режима контртеррористической операции (КТО), действующим на территории Курской области, введены временные ограничения на активность в акватории Курчатовского водохранилища и прилегающей к нему зоне.
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