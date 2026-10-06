Может ли человек, болеющий ОРВИ, заразить простудой свою собаку или кошку

Сезон ОРВИ набирает обороты, вокруг все чаще встречаешь чихающих и кашляющих людей. А что насчет наших домашних питомцев — могут ли они заразиться простудным вирусом от своего болеющего хозяина? Самые популярные клички и породы собак в Москве: данные ко Дню собак, фото: iStockphoto/Valeriya21Я заболела какой-то ОРВИ — сильный насморк, чихаю и кашляю.