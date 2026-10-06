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Может ли человек, болеющий ОРВИ, заразить простудой свою собаку или кошку

Может ли человек, болеющий ОРВИ, заразить простудой свою собаку или кошку

Сезон ОРВИ набирает обороты, вокруг все чаще встречаешь чихающих и кашляющих людей. А что насчет наших домашних питомцев — могут ли они заразиться простудным вирусом от своего болеющего хозяина? Самые популярные клички и породы собак в Москве: данные ко Дню собак, фото: iStockphoto/Valeriya21Я заболела какой-то ОРВИ — сильный насморк, чихаю и кашляю.

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