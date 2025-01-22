Россияне теряют интерес к кредитам на покупку автомобилей

По итогам четвертого квартала прошлого года, объем выдачи автокредитов сократился на 44,9% - до 387,3 млрд рублей, что является самым низким квартальным показателем объема выданных автокредитов за 2024 год.
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