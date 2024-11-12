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Еврокубок. «Гамбург» – «Арис», «Валенсия» сыграет с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи

Немецкий «Гамбург» примет греческий «Арис», испанская «Валенсия» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией».

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