Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ

В течение ночи система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» и силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).