Политолог Лукьянов отметил элегантность идеи Путина о газовом хабе в Турции

Инициативу по организации газового хаба на территории Турции можно назвать элегантным ходом президента РФ Владимира Путина, заявил директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Инициативу по организации газового хаба на территории Турции можно назвать элегантным ходом президента РФ Владимира Путина, заявил директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
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