The United States has ceased to be a neutral party and has sided with Russia. This was stated by the deputy of the Bundestag from the party "Alternatives for Germany" (AfD) Max Crash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым