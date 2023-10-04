В Кремле открестились от Симоньян, предложившей ядерный взрыв над Сибирью

Журналистка сочла, что это станет ключом к решению конфликта на УкраинеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания главреда "России сегодня" RT Маргариты Симоньян не всегда отражают официальную позицию правительства.
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