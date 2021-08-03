Почему, не верящие в КПРФ, пойдут голосовать за нее

Темы дняПолитикаПочему, не верящие в КПРФ, пойдут голосовать за нее Мысли и по волне моей памяти Среди знакомых немало таких, которые разочарованы и в КПРФ, и в советском социализме….Вернуться к статье29930НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевавтор, все верно по сути, хоть КПРФ далеко не образец, да и идею пора подправить, учитывая китайский опыт, к примеру, но тема это отдельная, НО КПРФ на сей момент это единственная альтернатива, единственный вариант сказать "я против" того, что творят "эффективные манагеры" и иже с ними "россияне из форбс".Леонид АлексеевДимон,вот ты говоришь "учитывая китайский опыт".А ведь Китай твёрдо шагает по капиталистическому пути развития и кумунизьмой там и не пахнет!Причём народ там держат в "чёрном теле"(в отличие от российских многочисленных социальных льгот!)Ты вообще не хочешь получать пенсию?(в Китае именно так и есть до сих пор:там не все старики получают пенсии,там нет никаких социальных льгот!).Создаётся такое впечатление,что вы,коммуноиды,и сами даже не знаете чего хотеть,лишь бы быть "против",примерно как на этой вот картинке...Иван ЗахаваВ статейке призыв к глупым действиям! Кто-то не помнит как в "братской" Украине 73 процента проголосовали не за Зеленского, а против Порошенко, и что они получили?! Порошенко 2.0 в квадрате! Вы хотите, как в 1917 году? Полную разруху, войну, голод?! Пока новые нажрутся, мы все сдохнем!Дмитрий Соловьевс ЭТИМИ 100пудово хорошего не будет, а с новыми надо как при СТАЛИНЕ и как в Китае, украл - к стенке, И ВСЕСергей ПолосовЯ никак не могу понять откуда у этой шлоебени такая глубина познаний и уверенность в "китайском опыте"? ЧТО они собираются учитывать?Леонид АлексеевДа вся эта прокоммуняцкая срань-банальные демагоги-халявщики и долбоёбы!Работать не хотят,учиться и повышать свою квалификацию тоже,но Путин,лично(!) 5-го и 20-го должен принести этим жертвам аборта охапку денег!И лучше в доллерах!!Такая вот пидарасня никогда хорошо жить не будет ибо «Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй».Вот только и способны тут "лаяй",да поддержать любую заваруху,надеясь при этом,что урвут кусок пожирнее!Пиздюлей только могут урвать себе такие непутёвые людишки!Как это было в 1917 году и далее...Дмитрий Соловьева товарисч СИ - он КТО ??? в кетее НОРМАЛЬНЫЙ союз коммунистической идеи и национального капитализма, БОГАТЕЙ, НО РАБОТАЙ НА СТРАНУ И НЕ ВОРУЙ, а то ЗВЕЗДЕЦ. в Китае 90% "расейских манагеров" и "безнецменов из форбц" было бы расстреляно нахрен при первой попытке украсть миллионДмитрий Соловьевты заткнулся бы, НАРОД РОССИИ пашет за гроши, а лично Путин кому охапки денег приносит - так только кучке своих приближенных. короче, насчет петерастов и халявы - НЕ СУДИ ПО СЕБЕ, отиметый, тебя точно через ж.. рожалиДмитрий Соловьевотдельно про пенсию - заткни отиметую пасть. потому что 1) в России мало кто доживет 2) в Китае ее таки платят так что звездишь ты прям как тГоцкий, не забывай ледорубЛеонид АлексеевТак ты бы и ехал в "китайский рай",Дёма!Только вот что-то мне подсказывает,что ты никчемное существо здесь и там бы смог зарабатывать только своей сракой!Тьфу на тебя,урод!Серж ПрологовТак и есть. НАСЛЕДИЕ СОВКА. Раньше быдло "знало свое место" и "выше сапог не поднималось", а сегодня ОНО мнит себя вправе что-то там о государственной политике базлать. ДА ХОТЬ БЫ ПОНИМАЛО, что базлает!Серж Прологов"...смог зарабатывать только..." Вряд ли. Я все-таки пол-десятилетия во Владике отслужил, так что могу достаточно ответственно говорить: в Китае педерастия еще меньше востребована чем в СССР. А что никчемное существо - однозначно.Иван ЗахаваПри "особенностях" русского характера - "лес рубят, щепки летят", к стенки встанем УСЕ!Дмитрий Соловьева что, тебе что-то в гос.политике ЕДра не есть понятно ??? увы, кто виноват что ты тупой и не видишь очевидногоДмитрий Соловьевтак он по себе судит, оно просто НЕ знает других способов заработка, только и всегоЛеонид АлексеевНу,это я так,образно.Судя по его безграмотности,в лучшем случае был бы рикшой или подметалой бы каким.Что-то мне подсказывает,что этот педрила нигде не работает(иначе бы сутками не мог бы сидеть и строчить всякую фуйню),но "желают красиво жить"!Такую нечисть надо дустом травить!!Тем более у нас есть специалисты по этому делу...Дмитрий Соловьевк стенке принято ставить тех, кто СТРАНЕ вредит. да, главное страну не попутать с кучкой персонажейИван Захава"Главное не путать свой карман с государственным!"))))Серж Прологов"...был бы рикшой или подметалой бы каким." вряд ли. Это-ж РАБОТАТЬ надо, а ни пиздоболить. И еще один нюанс: у китайцев НЕ ПРИНЯТО демонстрировать свою вумнасть "оттягиваясь" по руководству государства и государству. Это как раз тот случай, за которые так любят смердить совокосдрочеры (ну типо в Чайне не толернтничают с "нехристями" и аспидами-супостатами). Наглядное проявление - площадь ТяньэнМинь.Дмитрий Соловьевобразец грамотности это ты, холуй жуликов, который знает 2 слова - жопа и педераст ?Дмитрий Соловьеву китайцев во-первых, ВЛАСТЬ на страну работает, а потому у НАРОДА нет к ней претензий, доступно излагаю ? насчет грамотности не вам дауны меня, инженера чему-то учить, в отличие от вас не ж-пой зарабатываю насчет работать надо- вас касается, погань прислуга жуликовДмитрий Соловьевопять по себе судишь, меньшинство ? по поводу жить красиво - работающий человек НЕ должен быть бедным. а жуликам место на нарах, ВОЗРАЖАЕШЬ ? и надоел ты уже про пидоров, ну блин не рассказывай про себяСерж Прологов.Да ты-то откуда за Китай чего знаешь? Придумало мудило хуйню, поверило в нее и разносит по вирту. Ты, припездень ёбаный, хоть знаешь что китайцы в Россию как мексиканцы в США лезут (от отсутствия претензий к власти?). Дегенерат, бля!Дмитрий Соловьевиз открытых источников, у вас в дурке они недоступны ? то что кетейцы лезут в Россию то причины 2 - им тесно, и их суда ПУСКАЮТ, понятно тебе ? при встрече с радостью разбил бы твое тупое ебло, но так ка тебя из дурки не выпускают это маловероятно вопи дальше, меньшинство ( во всех смыслах ) но НЕ ЗАБЫВАЙ ТГОЦКИСТОВ, тебя тожсамое ждетДмитрий Соловьевоткудя лично я про китай знаю ??? ВСЕ МИКРОСХЕМЫ И УЗЛЫ, почти вся электроника которая через мои руки проходит - китайская.. а лет 10 назад встречалась и отечественнаяСерж ПрологовДа,да,да... и на каждой микросхеме надпись: "Слава КПК!", ага? А как микруху в схему впаиваешь, так устройство сразу начинает воспроизводить инфу о благах и шчясте китайчат, ага? Кстати. Ты-ж припезденый на всю голову, какое может быть "ТЫ и микроэлектроника"? Тебе только в сортире сидеть и кричать: "занято!".v2794 ВалерийГолосовать за КПРФ ??? - НИКОГДА !!! Лживость, демагогия, сплошные симулякры во всех, обсуждаемых областях - хватит, наелись !Астон Мартинвы точно про КПРФ ?Дмитрий Соловьевкем наелись ? страну много сроков разворовывает ЕДро, АНТИНАРОДНЫЕ законы - тоже от ЕДра, а уж про лживость то она 20 лет идет с САМЫХ верховЕвгений ГоголевКПРФ, это та партия, которая плотно сраслась с криминалом?Астон Мартинс каким криминалом , это мне неизвестноОльга ЗаварухинаА ты вступи в эту "коммунятскре ГУМНО" может и узнаешь про их криминал, и на чьи баблосы она, "коммунятская партия" существует. И как не "бедствует" её предводитель дедушка ЗЮ.Дмитрий Соловьевс ты сравни КПРФ с ЕДро.. по количеству ВРЕДА для НАРОДАСергей ПолосовНе гавкай, дерьмо!Сергей ПолосовДа, а ты что не знал?Евгений Гоголев91г, уничтожение СССР. Кто уничтожил? Коммунисты!Дмитрий Соловьевгоголеву - СССР уничтожала кучка предателей, а не КОММУНИСТЫ, коммунистов много миллионов было, а предателей маленькая кучка ведь всех участников войны к власову не хотите приравнять ?? но дело в НАСТОЯЩЕМ, кто сейчас страну разворовывает, коммунисты ?Дмитрий Соловьевполосатому - гавкни на улице, падаль, слабо ?v2794 ВалерийТы кого пугаешь? Мне 72 года и я отлично знаю, что в этой жизни было и как было. Великую страну просрали бездари и трусы, а тебе посоветую не гавкать, а думать головой, конечно, если она у тебя имеется.Дмитрий Соловьеввидите ли, для эффективных менеджеров криминал это те, кто им воровать мешаетДмитрий Соловьевчитайте внимтельно , ответ адресован "полосову", ему напрямую ответить НЕ МОГУ, В ЧС. -------------------------------------- верно, СССР просрали бездари и трусы, но еще и ОТКРОВЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛИ. а КТО СЕЙЧАС РУЛИТ - к вышеперечисленному добавились эммисары МВФ, ВОЗ и олиграхатАВАлександр ВиноградовНи когда за коммуняк.Уж тогда лучше за ЛДПР.Коммуняки всё проссрали и развалили.Эти суки делали коммунизм под себя и для себя.На простых тружеников им было наплевать.Тфу на пидарасов.Дмитрий Соловьевпри коммуняках ( настоящих ) СССР был сверхдержавой ЛДПР это реально придворные шуты, проявили себя с пенс.реформы во всей красе да, на себя не плюйВладимир ГерасимовВидать выкормыш современный?Скажи мне мил человек ты жил при СССР и времена застойные Л.И.Брежнева?Золотое было времечко и без заботное ни одна заокеанская сучка не травила так русских как сей час.ЛАНА ЯЕДРО и есть коммуняки.Все состояли раньше в КПСС!БагираПолно врать, трепло, выкормыш коммуниздов! В середине 70х мы были на грани войны, это первое. В твоем золотом времени мы стояли в очередях, "доставали" всеми правдами и неправдами сапоги итальянские, косметику, итальянскую плитку и др. товары и ездили за колбасой и прочим дефицитом в Москву. Ты скорее всего соображал на троих и прятал заначку, поэтому для тебя было золотое время..Астон Мартинзначит предали КПСС , верно ??? кто они на самом деле - вывод ???Леонид АлексеевНу,ты и шут гороховый,опять про "настоящих"коммуняк.Димоша,коммуняки все настоящие и все фуёвые!Леонид АлексеевАстон Мартинтам про царя говорилось , про ненастоящегоЛеонид АлексеевПочему на грани войны?В декабре 1979 года мы вступили в войну по прихоти престарелых маразматиков-коммуняк и потеряли в ней 15 тысяч душ и сотни миллиардов долларов средств,которые были совсем не лишние для своих людей!!!Леонид АлексеевА я говорю придуркам вроде тебя про коммуняк!Астон Мартиниз семейного альбома фотка то ? родственник твой или сам ?Ольга ЗаварухинаВот с Брежневских времен вес и началось. В его правление начались ВЗЯТКИ и ВОРОВСТВО в среде чиновников, а они на минуточку были все коммуняками. Ну а в концу его "правления" уже вся страна , трудоспособное население, где работала то и тащила к себе домой и на дачи.Наиль БакировХохлушки тоже мечтали о кружевных трусиках... Лучше я буду носить сатиновые трусы!!!Владимир ГерасимовЧучело огородное колбаса была из мяса и каждый мог купить.Сей час она из бумаги и с какими то прибавками кошки не едят вот она и лежит.Да и денег у людей нет.Был дефицит с промтоварами но босиком не ходили были все обуты одеты.На счёт выпит да был не против работал один кормил жену и 6 детей и каждый год ездили в отпуск всей семьёй в Питер.Заначку никогда не имел,что забуду в кармане жена всегда постирает не лазила никогда.Кто то костерит комунистов что небыло туалетной бумаги ну если всё через жопу примерять,то понятно что это за люди.Владимир ГерасимовНе надо перегибать палку взятки были всегда но не втаких масштабах как сей час.Тащил не Брежнев,тащили мы вот и до тащили до развала страны потому что совесть не чиста и валим всё на дядю.mark nikitinЕБЕлена Бресловая тоже так подумала, очень уж похоже по высказываниям))ЕБЕлена Бресловаговоря о грабеже большевиков, Путин пытается приуменьшить негатив от того, что происходит сейчас. Но имеющий мозги видит, что обнуленный своей внутренней политикой( мигранты, пенс.реформа, закон по зерну, отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения, поддержкой ЕР и пр) ведет к уничтожению Россииmark nikitinНе пытается. Какраз говорит, что всё зависит от внешнего управления (из США). Но за это управление голосовал народ в 93 году. И всё что творится на просторах СССР сегодня это результат выбора народа в 93м. Этооккупант ставит тех чиновников, которых считает нужным, по решению народа 93 года.mark nikitinmark nikitinДмитрий СоловьевНАРОД в России пашет за гроши, заткнись про тунеядство страну разворовывает кучка "придворных", и это НЕ коммунистыДмитрий Соловьевпридурок, при НАСТОЯЩИХ коммуняках СССР полмира держал и никакая шавка не тявкалаДмитрий СоловьевРОССИЯ сейчас разграблена не коммунистами, а именно ЕГО "командой" https://tri.mirtesen.ru/blog/43016073583/Edim-Rossiyu-Dva-desyatka-milliarderov-Rossii-okazalis-bogache-1?utm_referrer=mirtesen.ru Едим Россию: Два десятка миллиардеров России оказались богаче 146 млн россиянСергей ПолосовНу до чего-ж вы все "стандартные", а? Как и положено совкосдрочи кумуняговской...Леонид АлексеевТы бы,недоразвитый,лучше себя за член держал,чтобы не плодить себе подобных уродов!Ты же,падаль,вопишь тут,хочешь красиво жить,а не держать пол-мира за член!!А при НАСТОЯЩИХ коммуняках уничтожено от террора,голодомора и войн десятки миллионов людей!Ты этого хочешь,кондом?Воистину,если Бог хочет наказать Димона ,то отнимает у него разум!!Дмитрий Соловьевповопи, уебище.. по тырнету каждая крыса может вопить не получив звездюлей, на улице повопить СЛАБО, меньшинство позорное ? заткни пасть про БОГА, не тебе холуй воров и жуликов что-то про всевышнего трендеть, или ты про другого бога ? ИТАК, при коммуняках население СССР росло, а не вымирало как при "менеджерах" и олигархахДмитрий Соловьеввзятки и воровство были и есть всегда, НО ПО-РАЗНОМУ, там где за это расстреливают , там желающих меньше и наглости тоже, чем там где ворам ордена даютЛеонид АлексеевЕсли бы ты,жертва аборта,был поумнее,то знал бы,что проблема рождаемости присуща всем успешным христианским странам!Это как раз показатель,что Россия стала успешной страной!К тому же в своё время коммуняки выбили и уморили голодом десятки миллионов людей,потому сейчас и образовались эти провалы!А насчёт "звездюлей":ты,тупой уродец,мог бы мне сделать самое страшное-поцеловать меня в анус!!Дмитрий Соловьевтаки Россия успешная страна ?? для "придворных" - да но ты падаль на улицу выйди, спроси про успехи у тех кто живет на 20 тыр. или у тех кто на 12. https://tri.mirtesen.ru/blog/43016073583/Edim-Rossiyu-Dva-desyatka-milliarderov-Rossii-okazalis-bogache-1?utm_referrer=mirtesen.ru https://news.temaretik.com/2163489671082937052/sekretnye-radiostantsii-dlya-minoborony-okazalis-kitajskoj-poddelkoj/ Едим Россию: Два десятка миллиардеров России оказались богаче 146 млн россиянmark nikitinКоманда не ЕГО. Поставленная Госдепом США. К Путину отношение не имеет, но эта Команда главнее и Путина как Президента (статьи конституции 80-92) и Власти РФ (статья 10).mark nikitinВладимир ГерасимовВ КПСС было много народа но все подхалимы и приспособленцы и 91году здали страну проходимцам,разочаровался в них наглухо?Но при них простой народ хоть жил а не существовал.А теперь превратили в рабов значит не по пути с ЕР.Может проголосовав за КПРФ увидим хоть маленький лучик света в тоннели бытия?Астон Мартинтак называемые олигархи, крупный бизнес радеют за наших граждан ??? чем они помогли конкретно ??? и может хватит верить вечным обещаниям что когда то и где то , в какой то перспективе ??? не надоела ли лапша на уши ??????????????????????Дмитрий Соловьеволиграхи, приближенные к трону - они 20 лет страну разворовывают, и это НЕ коммунистыОльга ЗаварухинаПравильнее сказать не только коммунисты, если учесть что во власти коммуняк почти нет. А вот перекрасившиеся в ЕдРовов полно, особенно либерастов. На выборы идут не только КПРФ, ЛДПР, СправедливоРосы. Оглянитесь поинтересуйтесь программами других кандидатов, может пора других выбирать, вышеперечисленные по самое не могу надоели, заколебали.Дмитрий СоловьевПОКАЖИТЕ МНЕ КОММУНИСТА ИЗ ФОРБС, а еще - за какой антинародный закон коммунисты голосовалиАлексей СафроновВ статье, откровенное признание того, что абсолютное большинство россиян доверяют Е.Росам, а потому мало кто собирается голосовать за КПРФ или, как автор сказал, за её спойлеров.Дмитрий Соловьевкаким местом думал ??? едру доверяют только говенные идиоты, которым 20 лет сс.в глаза а они "роса"ВладимирСмешной пост :))))))Александр ШентябинАвтор слишком много на себя берет, рассуждая за весь народ российский! Явно выраженная заказуха, проплаченная кем-то из олигархов-про коммунистов (типа Грудинина), чьи убеждения не имеют ничего общего с коммунистическими идеями. Для них основная идея - золотой телец! А главное в материале - все против действующей власти. Даже пусть страна развалится или попадет в пучину гражданской войны! Абсолютно безответственные рассуждения и подстрекательство!Дмитрий Соловьевнормально автор берет, исходя из того что ХРЕНОВО жить народу НЕ нравиться, не нравиться так же оголтелое вранье и отвязное разворовывание страны приближенными к "трону", антинародные реформы тоже НЕ нравятся, ВОЗРАЖАЕТЕ ?? да, покажите коммуниста из форбс, НЕ вижуОльга ЗаварухинаА погуглите до пандемии и увидите и не одного. Это при том , что коммунями "мильярдери" все сидят в в Г.Думе, чуть не написала в дур.е. Хотя нам, народу сто лет дурят мозг.Румина Мавлеева (Саитова)а.что из других партий сидят бедные?Дмитрий Соловьевhttps://tri.mirtesen.ru/blog/43016073583/Edim-Rossiyu-Dva-desyatka-milliarderov-Rossii-okazalis-bogache-1?utm_referrer=mirtesen.ru https://news.temaretik.com/2163489671082937052/sekretnye-radiostantsii-dlya-minoborony-okazalis-kitajskoj-poddelkoj/ Едим Россию: Два десятка миллиардеров России оказались богаче 146 млн россиянbianka БелаяТо есть, за КПРФ идут голосовать только люди с дефектами интеллекта: либо старческий маразм с конфабуляциями, либо инфантилизм, неумение анализировать и просчитывать свои решения. Принцип: назло бабушке отморожу уши.ДЛДмитрий ЛысковДевушка, вы не умеете читать!Будут голосовать не за КПРФ, а против ЕДРО!!!bianka БелаяИ чего вы этим добьёесь, дедушка? Чуйства глубокого самоудовлетворения?Ольга ЗаварухинаДа так и есть. Тем кому за 80, хоть их и не много, они и голосуют за коммуняк. Я лично знаю , что она постоянно голосует за КПРФ и это моя тётя.bianka БелаяНу, возрастные изменения психики, если они появились, уже никуда не денешь...Владимир ГерасимовМил человек интересно кто ты психолог,психиатр или пациент палаты номер шесть?Ну ка просчитай будущее страны раз другие не умеют?bianka БелаяМил человек, видимо, вы считаете , что психиатры - именно те люди, которые ответственны за будущее страны. Хорошо, конечно, что ваг лечащий врач для вас такой непререкаемый авторитет, но каждый человек отвечает только за своё дело, в котором он является профессионалом.ДЛДмитрий Лысков...Властители судеб опять между собой-деритесь ,милые ,я отвергаю бой.На поводу у вас не буду никогда,из разных мы конюшен,господа!Дмитрий Соловьевбелой - - не столько за КПРФ сколько ПРОТИВ ЖУЛИКОВ - против жуликов, против бедности, простив роста цен, обмана - ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ, а вот за жуликов или их прислуга или полные идиотыОльга ЗаварухинаНу так коммуняки то тоже при обсуждении на повышение цен, голосуют за ПОВЫШЕНИЕ. Так что ХРЕН не слаще редьки.Дмитрий СоловьевЧЕГО-ЧЕГО, материал в студиюВладимир ЯновТе, кто желает перемен в сторону народа, должен голосовать за левые партии-КПРФ и Справедливая РоссияВладимир ЯновА то тебе ЕдРосы правду матку режут. Миллиардеры сказочно богатеют, а народ нищает. Это тебе нравится?Комментировать
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