Хью Джекман рассказал о том, как 24 года назад ему советовали отказаться от Ро...

Хью Джекман рассказал о том, как 24 года назад ему советовали отказаться от Росомахи, но к счастью он не прислушалсяЧерез месяц состоится мировая премьера фильма “Дэдпул и Росомаха” и актер Хью Джекман, который уже 24 года исполняет роль Росомахи, вспомнил о тех временах, когда впервые сыграл Логана в фильме “Люди-Икс” 2000-го года.