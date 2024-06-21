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Хью Джекман рассказал о том, как 24 года назад ему советовали отказаться от Ро...

Хью Джекман рассказал о том, как 24 года назад ему советовали отказаться от Ро...

Хью Джекман рассказал о том, как 24 года назад ему советовали отказаться от Росомахи, но к счастью он не прислушалсяЧерез месяц состоится мировая премьера фильма “Дэдпул и Росомаха” и актер Хью Джекман, который уже 24 года исполняет роль Росомахи, вспомнил о тех временах, когда впервые сыграл Логана в фильме “Люди-Икс” 2000-го года.

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