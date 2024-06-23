Начался второй этап строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы

Его возводят на пожертвования горожан, предпринимателей и организаций на улице Уренгойской, 9. За летне-осенний период прошлого года строительная фирма «Вилия» выполнила земельные работы, возвела фундамент и цокольный этаж.
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