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Начался второй этап строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы

Начался второй этап строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы

Его возводят на пожертвования горожан, предпринимателей и организаций на улице Уренгойской, 9. За летне-осенний период прошлого года строительная фирма «Вилия» выполнила земельные работы, возвела фундамент и цокольный этаж.

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