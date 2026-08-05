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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес сообщил Деку, что готов надавить на «Атлетико». Хулиан напомнит руководству о желании перейти в «Барселону», но портить отношения и поступать непрофессионально не хочет

Хулиан Альварес собирается добиваться перехода в «Барселону». Diario Sport утверждает, что на последней встрече со спортивным директором «блауграны» Деку форвард и его представители сообщили, что готовы обострить ситуацию и надавить на «Атлетико».

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