Трамп: США не вовлечены в ситуацию на Украине после ударов по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не вовлечены в удары по Киеву. Он отметил нехватку вооружения в США после передачи боеприпасов Украине на 300 миллиардов долларов, утверждая, что склады США теперь восстанавливаются.
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