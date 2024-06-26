Слуцкий объяснил важность введения в России доплаты к страховой пенсии

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий увеличения материального обеспечения пенсионеров.Депутат Госдумы Леонид Слуцкий объяснил необходимость введения новой доплаты к страховой пенсии для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет.