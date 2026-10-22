В Культурном центре «Онежский» 26 октября в Головинском районе состоится показ спектакля «Она» в исполнении актеров мастерской «Те-арт» по пьесе Эдварда Радзинского «Она в отсутствии любви и смерти».
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