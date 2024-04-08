Исраэль Шамир «Если Франция захочет навестить Одессу, русский солдат может освободить народы Бретани и Прованса от ига Парижа.
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Исраэль Шамир «Если Франция захочет навестить Одессу, русский солдат может освободить народы Бретани и Прованса от ига Парижа.
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