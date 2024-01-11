Генерал США пугает Молдавию Россией: какая цель у хитрого лоббиста?

Оценивать точность аналитических высказываний Петреуса можно по его предыдущим комментариям. В конце 2022 года генерал предсказывал скорый развал ВС РФ, а всего месяц назад объяснил неудачу наступления Украины медленным предоставлением военной помощи, хотя ранее сам поддерживал оперативный старт пресловутого контрнаступления.