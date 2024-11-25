Полпред Артем Жога поручил усилить поддержку профессионального образования

Полпред президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа и поручил усилить поддержку учреждений среднего профессионального образования.
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