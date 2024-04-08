Питьевую воду отключат 11 апреля в Актау

Об этом сообщили в ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. со ссылкой на пресс-службу ТОО «МАЭК». На предприятии сообщили, что в связи с аттестацией расходомерных узлов на ЦУВС-3 11 апреля будет отключена подача питьевой воды от ЦУВС-3 на город с 8 часов утра до 20 часов.