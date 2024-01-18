Банки полюбят ИИ. Они получают наибольшую выгоду от внедрения

Банки получат наибольшую выгоду от внедрения генеративного искусственного интеллектаПо данным компании Accenture, банки могут получить значительные выгоды от внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) по сравнению с другими отраслями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии