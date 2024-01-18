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Банки полюбят ИИ. Они получают наибольшую выгоду от внедрения

Банки полюбят ИИ. Они получают наибольшую выгоду от внедрения

Банки получат наибольшую выгоду от внедрения генеративного искусственного интеллектаПо данным компании Accenture, банки могут получить значительные выгоды от внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) по сравнению с другими отраслями.

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