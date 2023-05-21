Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал (США). Коммерческий экипаж состоит из четырех человек.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии