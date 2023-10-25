Сальдо заявил о неудачных попытках высадки десанта ВСУ на Днепре

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 25 октября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки«Наиболее активный на линии боевого соприкосновения в Херсонской области сейчас участок вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки.