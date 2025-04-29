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Музей рукописей Льва Толстого откроется к 2028 году: уникальная коллекция

Музей рукописей Льва Толстого откроется к 2028 году: уникальная коллекция

К 2028 году планируется открытие музея, где будут храниться уникальные рукописи Льва Толстого. Владимир Толстой, праправнук писателя, объявил о необходимости перемещения коллекции из Академии художеств в новое хранилище для улучшения доступа исследователей.

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