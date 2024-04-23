25 апреля на центральном стадионе состоися традиционная ежегодная районная военно– патриотическая игра «Зарница», посвящённая 79-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
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25 апреля на центральном стадионе состоися традиционная ежегодная районная военно– патриотическая игра «Зарница», посвящённая 79-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.