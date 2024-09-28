Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Идиотам, типа Зеленского, прежде чем влазить в какую нибудь такую авантюру, надо бы тут одновременно и хорошенько под...Зеленский объясни...
  • Владимир Моргунов
    КАКАЯ ЖАЛОСТЬ, ЧТО "БАНДИТЫ" КАМЕНЮУКУ ПУДА В ТРИ В МЕШОК НЕ ЗАЛОЖИЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Он дрожал от уни...
  • Геннадий Бережнов
    Так точно! Приказ будет доведён до каждого подразделения!Российские войска...

Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. С соответствующей просьбой выступили общественники движения «Ветераны России», направившие обращение в Минкульт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх