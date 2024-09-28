Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. С соответствующей просьбой выступили общественники движения «Ветераны России», направившие обращение в Минкульт.
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