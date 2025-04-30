РЭО ГАИ в Челябинской области закроют на четыре дня

В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали о графике работы РЭО в праздничные дни. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе осавтоинспекции Челябинской области, 1, 2, 8 и 9 мая регистрационно-экзаменационные отделы ведомства работать не будут.