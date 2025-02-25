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Несекретные материалы

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«России придется иметь дело со всем Западом»: Макрон из Вашингтона пригрозил Москве

«России придется иметь дело со всем Западом»: Макрон из Вашингтона пригрозил Москве

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон, во время которого лидер Пятой республики рассчитывал убедить Дональда Трампа отказаться от двусторонних контактов с РФ, очевидно, оказался провален.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он не грозит, а  говорит правду  о  том, что  вся Европа  как была, так и останется  врагом России.Увы, но  ничем хорошим нам не принесёт Европа.
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18 час.
МГ
Маша Глага
Звиздец. Читайте и понимайте правильно сказанное. Легкомыслие не является чертой ВВП.
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2 час.
Гоша Веверсис
петух это подпись?
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2 час.
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