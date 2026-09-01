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Царьград

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Карманов предложил учредить в России День креативных индустрий

Карманов предложил учредить в России День креативных индустрий

Роман Карманов предложил учредить День креативных индустрий в России. На Восточном экономическом форуме он предложил дату 8 августа для мероприятий, объединяющих бизнес, власть и творческие команды для стимулирования инвестиций.

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