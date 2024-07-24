Какие специи в России самые опасные

Это в СССР ассортимент приправ, хранящихся дома, обычно ограничивался перцем горошком да лаврушкой. У современной же хозяйки в кухонном шкафу множество баночек и пакетиков с десятками экзотических специй.
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