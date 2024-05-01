Черчесов назвал правильным решение "Зенита" продлить контракт с Семаком до 2030

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов в интервью "Спорту день за днем" заявил, что согласен с решением руководства петербургского "Зенита" продлить сотрудничество с Сергеем Семаком.
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