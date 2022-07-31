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Певица Эдита Пьеха празднует юбилей

Певица Эдита Пьеха празднует юбилей

Эстрадная певица и народная артистка Эдита Пьеха в воскресенье, 31 июля, празднует юбилей. С 85-летием любимицу публики поздравил сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин.

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