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ВКС России нанесли удары ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ

ВКС России нанесли удары ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ

Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в населенном пункте Урожайное Херсонской области.

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