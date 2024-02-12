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«Вот так оно и бывает. Меня предупреждали, а я всё как-то легкомысленно», – Леонид Агутин публично обратился к дочери, живущей в США

«Вот так оно и бывает. Меня предупреждали, а я всё как-то легкомысленно», – Леонид Агутин публично обратился к дочери, живущей в США

У Леонида Агутина две дочери от разных женщин. С взрослыми наследницами 55-летний музыкант видится редко, так как те проживают за границей.

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