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Парламентская газета

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День 31 июля в истории

День 31 июля в истории

Всемирный день рейнджера. Праздник государственных инспекторов по охране заповедных территорий, егерей, лесников и всех, кто охраняет природу, был учрежден Международной федерацией рейнджеров в 2007 году.

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