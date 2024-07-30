День 31 июля в истории

Всемирный день рейнджера. Праздник государственных инспекторов по охране заповедных территорий, егерей, лесников и всех, кто охраняет природу, был учрежден Международной федерацией рейнджеров в 2007 году.
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