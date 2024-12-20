Из горящего дома в Петрозаводске вывели 11 взрослых и ребенка

Пожар в многоквартирном деревянном доме начался с чердака Вечером 19 декабря, в 18:38, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в одноэтажном 8-квартирном деревянном жилом доме на улице Владимирской.