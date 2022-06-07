Поставщики повысят цены на литиевые батареи во втором полугодии — DigiTimes

Увеличение отпускных цен на литий-полимерные аккумуляторы планируют во второй половине 2022 года производители батарей, 7 июня сообщает тайваньское издание об информационных технологиях и электронике DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.
Увеличение отпускных цен на литий-полимерные аккумуляторы планируют во второй половине 2022 года производители батарей, 7 июня сообщает тайваньское издание об информационных технологиях и электронике DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.
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