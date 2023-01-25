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УЕФА сохранит бан России, Хачанов в полуфинале Australian Open, усиление «Спартака», дело против Савина, провал «Милана» и другие новости

УЕФА сохранит бан России, Хачанов в полуфинале Australian Open, усиление «Спартака», дело против Савина, провал «Милана» и другие новости

1. УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине, а Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани, сообщает Sky Sports.

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