УЕФА сохранит бан России, Хачанов в полуфинале Australian Open, усиление «Спартака», дело против Савина, провал «Милана» и другие новости

1. УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине, а Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани, сообщает Sky Sports.
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