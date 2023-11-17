В Тульской области за год цена на копку могил выросла вдвое

Росстат опубликовал данные о ценах на различные товары и услуги в городах страны по итогам сентября. Тульская служба новостей ранее не раз делала материалы о сравнении стоимости товаров в Туле в разные годы или сравнивали Тулу с другими городами России.
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