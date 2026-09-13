В Кузбассе сварили рекордное тыквенное варенье для Книги рекордов

В Яшкинском районе в четвёртый раз прошёл фестиваль «Пачинская тыква». Праздник, местом проведения которого стало село Пача, уже приобрёл характер устойчивой локальной традиции.
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