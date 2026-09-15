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The Eurasia Daily news agency

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The Bangladeshi citizen who raped the girl said he wanted to stay in Italy

The Bangladeshi citizen who raped the girl said he wanted to stay in Italy

A Bangladeshi citizen accused of abusing a 13-year-old girl in a minimarket on the outskirts of Turin has written a letter to the judges stating that he wants to stay in Italy.

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