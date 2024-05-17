В России предложили снизить мотоциклистам плату за проезд по дорогам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить тарифы за проезд по платным дорогам для мотоциклистов. Такие транспортные средства следует выделить в отдельную категорию с пониженной ставкой платы за проезд по автомагистралям, письмо с соответствующим предложением направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Парламентская газета» 17 мая.